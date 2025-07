- Jovan je jedna onako energična ličnost i ja sam u tom trenutku dosta izgubila na kilaži i došla sam slučajno u društvo koje sam poznavala ceo svoj život i pojavio se mladić u kariranoj košulji, mrzim karirane košulje, mrzim, pojavio se mladić u kariranoj košulji i rekao, mislim oni su već bili malo, ne znam šta su slavili malo su popili, kaže: "A jao bucka, što si smršala, pa meni si bila lepša kad si bila bucka". Ja se okrećem ka mom drugrau i kažem: "Ko je ovaj, šta on ima da komentariše da li sam ja bila lepša, Bože me sačuvaj…". Pritom, mene vređa kako ti možeš mene da komentarišeš šta tebe briga da li sam ja smršala šta mene briga da li sam ja tebi lepša ovako ili onako prvi put te vidim, kažem: "Samo skloni mi ga molim te", on kaže: "Nemoj tako kad te molim on je najbolji dečko", ja kažem: "Dobro važi". I ovaj krene nešto da priča… - ispričala je pevačica.