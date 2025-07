Neće da čuje za pomirenje sa Sekom



"Ne znam, jako mi je to smešna priča jer ja neke stvari ne zaboravljam. Nož u leđa nikad ne zaboravljam. Ona nema razlog da se ljuti, možda joj to malo marketing. Ja stvarno nemam ništa protiv nje. Želim joj sve najlepše, njoj i njenoj porodici. Ali takva sam, kad s nekim prekinem, kad me neko povredi, kad podmuklo i kvarno napravi neke poteze, sa tom osobom više ne komuniciram i to je to.Tako da ne znam čemu to potenciranje", rekla je Dara.