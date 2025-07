Pevač Goran Ivanović , frontmen Goci benda, rekao je da je velika sramota što Evropa žmuri na koncert Marka Perkovića Tompsona , jer, kako je istakao, "da je to uradio neki srpski pevač, do sada bi sve već gorelo".

"Da je neko od naših pevača uradio nešto slično, sve bi gorelo. Međutim, s obzirom na to da je kod njih situacija drugačija, oni mogu da veličaju svoje pevače, ali i te sporne pesme koje se pevaju, i ništa se ne preduzima. Nas osuđuju ako neko zapeva bilo šta što ima veze sa srpstvom, odmah se taj pevač privodi na granici, maltretiraju ga na prelazu, raspisuju poternice... Ja nemam reči za sve to što se dešava! Lično se ustručavam da pevam takve pesme, a i kada moram da otpevam onaj stih: "Kad sam bio mali, znao sam svoj pravac, oni bili katolici, a ja pravoslavac", trudim se da to izbegnem, da ne bih naišao na osudu javnosti, da me ne zaustavljaju na granici i ne maltretiraju. A eto, on može da peva. Kod njih sve može", rekao je pevač Goci benda.