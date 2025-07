Pevač ogolio dušu o skromnom odrastanju

Sloba Radanović trenutno uživa u lagodnom životu u kojem sebi može da priušti šta poželi, a kako tvrdi detinjstvo mu je bilo suprotno od današnjice.

Sloba Radanović je otkrio kako je prvi put video more kao tinejdžer i da su tada nosili na plaži da se jede sve što su mogli i imali.

– Prvi put sam sa 13 ili 14 godina otišao na more. I to me je moj brat odveo. Ja sam tada bio ne paradajz-turista nego, ono, još gore od toga. Sve što smo mogli da učinimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih, koliko smo bili, deset dana mi smo uradili. Nije tu bilo ničega previše, čak je veoma skromno bilo – otkrio je Sloba koji je zatim prokomentarisao pojam paradajz turizma.

- Zar je bitno šta jedeš i gde obitavaš? Bitno je da svi dođemo na ovu plažu i da se okupamo i uživamo u suncu. To su stvarno budalaštine i komentare kad čujem: „Paradajz-turisti“! Pa šta jedeš kod kuće, paradajz ne jedeš? Ljudi ponesu šta imaju, snalaze se, bitno im je da dovedu decu da vide more. Ja sam sa 14 godina video more prvi put u životu i tada sam se oduševio. Danas je isto teško vreme. Svako ko je uspeo danas da dovede decu na more on je super roditelj. Svaka im čast na koji god način da su uspeli da dođu i prožive tih deset dana ovde pored svega što se dešava – objasnio je svojevremeno za domaće medije.

"Nije bitno je li hotel sa 5 zvezdica ili ne"

Na ovu temu je još jednom govorio Sloba Radanović kada je objavio fotografiju sa plaže. On je letovao u Crnoj Gori, pa hteo svima da poruči da je najbitnije da se dobro provedu, ne opterećujući se luksuzom.

- Uživajte na moru, provedite se kako god znate i umete... Nije bitno gde ste smešteni, šta jedete, da li ste u hotelu sa 5 zvezdica ili na plaži, kako pametnjakovići kažu i jedete paštetu i paradajz. More je more, pesak je pesak, voda je voda... Svakome isti. I sve je to od Boga, ne od nas - započeo je Sloba, pa dodao:

- Verovatno svoje probleme zaboravljaju obraćajući pažnju na vas. Samo uživajte u suncu i mirisu mora... Na kraju krajeva... I ovaj iz hotela sa pet zvezdica i ovaj iz smeštaja od 10 evra na kraju će da završe isto. Volim vas i vidimo se na primorju - napisao je Sloba na svom Instagram profilu pre tri godine.

