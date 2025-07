O životu Veljka Ražnatovića u Titelu

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - ispričao je komšija, a prenosi „Blic”.