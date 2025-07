Mnoge pevačice, pogotovo one radne, traže nekog ko bi im pomogao u karijeri, ko će da ih pogura ili ugura u estradni svet. Ovo što sam čula me nateralo da shvatim da su ljudi na sve spremni. Nju ćemo zvati Sirotica, a njega Faca.

Sirotica je jedna pevačica koja se, evo, već nekoliko godina trudi i daje sve od sebe da se popne na estradno nebo. Međutim, to zadovoljstvo nikako da joj se desi. Nije ona baš od juče i zna šta treba da uradi da bi postala popularna. Gostujući po nekim emisijama bez velikog rejtinga, stalno je govorila kako je Faca njen tip muškarca. Svesna njegovog uspeha i moći, rešila je da nađe način da dođe do njega i došla je.

Njena želja da ga upozna stigla je i do njega, a nije mu trebalo mnogo vremena da stupi u kontakt s njom. Jer, Faca je ipak faca. Slobodan, poželjan, moćan i prepun para. Kad mu je čula glas preko telefona, oduševila se, bila je srećna i već je sebe videla na vrhu estradnog neba. To joj je i on govorio na sedeljkama koje su trajale do jutra u njegovom domu. Obećavao joj je kule i gradove, veću cenu nastupa, nove pesme s najboljim autorima na Balkanu, a onda... Onda ništa. Nakon nekoliko viđenja u zidinama njegove luksuzne nekretnine, prestao je da joj se javlja. Kako mi sada kažu, Sirotica je očajna i ne zna šta će. Poslednje nade su joj potonule.