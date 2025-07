"Pjesma za mene" je još jedna emotivna balada koju je napisao Dragiša Baša, jedan od naših najvećih autora i umjetnika. Demo snimak za nju svidio mi se na prvo slušanje, a Baša je na moj predlog par nekih stihova izmenio, čisto da bi imali priču koja je bliža meni i koja je povezana sa nekim ljudima i dešavanjima u mom životu. Aranžman je radio Dejan Abadić, a spot moj prijatelj Miroslav Simović. Zvuk smo snimili u Sky studiju, a spot smo radili u Nevesinju. Imao sam tu čast da harmoniku za ovu pesmu odsvira Aca Sofronijević, a sve to objavljeno je na Jutjub kanalu AS STUDIOTON-a. Ono što me posebno privuklo kod ove pesme je stih "Pjesma za mene, ljubav za druge" koji nosi neku posebnu emociju. Kao i sve ostale pesme koje sam otpevao do sada, i ova je posvećena. Nadam se da će je ljudi prepoznati kao iskrenu i drugačiju, jer takva zaista i jeste", kaže Terza, čiju pesmu, ali i spot slušaoci i gledaoci već hvale, a šta im se toliko dopalo, možete saznati ako poslušate pesmu i pogledate spot, ispod koga stoji već mnoštvo pozitivnih komentara.