Kontroverzni hrvatski pevač Marko Perković Tompson proteklog vikenda je održao koncert na Hipodromu u Zagrebu na kome je okupio više od pola miliona ljudi. Ovom brojkom srušio je rekord u svojoj domovini, ali i upozorio na bujanje nacionalizma, s obzirom na to da je pola miliona ljudi uglas pevalo pesme koje slave zločine poput akcije " Oluja " i onih koje su ustaše sprovodile tokom Drugog svetskog rata.

Tompson se proslavio devedesetih, tokom ratova u Hrvatskoj, kada je objavio pesmu „Bojna Čavoglave“ za koju je snimio spot na ratištu. Većina njegovih narednih pesama imala je sličnu tematiku sa ciljem slavljenja Ante Pavelića, NDH, hrvatske nezavisnosti, brojnih zločina, pa čak i „Oluje“, te je on gotovo svakog 5. avgusta redovan izvođač na proslavi godišnjice u Kninu. Tokom koncerta obavezan je i usklik „Za dom spremni“, poznat kao ustaški pozdrav, što nije izostalo ni pred 500.000 ljudi u Zagrebu.

Zbog svojih ekstremnodesničarskih motiva u pesmama, njemu je zabranjen ulazak u mnoge države Evropske unije, iako on tvrdi da je reč o prevari.

„Ja sam ranih 90-tih po celoj Evropi nastupao na raznim manifestacijama vezano za humanitarne akcije koje je tamošnji hrvatski narod koji živi i radi u tim zemljama organizovao, a u drugoj polovini 90-tih sam radio i velike komercijalne koncerte. Dakle, nije bilo zabrana već samo medijskih pritisaka i širenja neistina o meni, kao nekakvom fašisti, a te optužbe su dolazile od raznih udruženja i pojedinih medija“, rekao je on za jedan nemački medij.

On je u februaru 1996. za Arenu rekao da u „svakoj njegovoj kancelariji visi slika poglavnika Ante Pavelića i hrvatska zastava s grbom kojemu je prvo polje belo“. Istom prilikom je rekao da dobija brojne poklone sa Pavelićevim motivima, kao i da se nada da će dobiti njegovu zastavu, koju mu je obećao jedan od fanova, a koju planira da „stavi u muzej u Čavoglavama“.

Šta je Tompson rekao o Ante Paveliću?

Tompson priznao da voli ustaške pesme

„Ustaške pesme mi ne smetaju, šta više, pevam ih“, poručio je u intervjuu Večernjem listu 2002, pa dodao: „Zašto ne bi vikali ustaše? Ako im to odgovara, neka to rade. Pa to je naša istorija“, poručio je novinaru Tompson.