Vlade Divac se uspešno oporavlja, a društvo mu pravi supruga Ana koja je svakodnevno kod njega

Vlade Divac se uspešno oporavlja, a društvo mu pravi supruga Ana koja je svakodnevno kod njega. Ona se često oglašava ovim povodom na mrežama, a sada je rekla da će ispasti da ona ima "veće probleme od supruga".

- Svi me zezaju da sam kao Ljeposava u Đekni kad ide da vodi muža kod lekara i onda doktori pregledali i nju mučenicu i ostavili je da leži. Tako i ja na rehabilitaciji, došla sam da pravim Vladu društvo, a onda je ispalo: "E boli me ovo, boli me ono" - rekla je Ana u obraćanju na TikToku.

Kako je navela ona će vreme Vladovog oporavka provesti da se i ona odmori.

- Koristim vreme za svoj oporavak, više ja imam tretmana nego što ima on. Tako da u svemu lošem trudimo se da napravimo nešto što je dobro. Danas sam radila neko blato i to je toliko bilo dobro da sam zamolila lekarku da mi ga prepiše svaki dan. Osećaj je ludilo. Nadam se da ću nakon dve nedelje zapravo ja biti kao nova, a ne on - rekla je Ana u obraćanju na pomenutoj mreži.

Ana kaže da i dalje uči kako da stavi sebe na prvo mesto, ali da odlično zna "da od loših trenutaka napravi nešto najbolje", pa će tako ovo vreme iskoristiti da obiđe i bolje upozna Bokokotorski zaliv.

Ana na TikToku pričala o njegovoj rehabilitaciji

Naime, Ana Divac se oglasila na svom TikToku gde je otkrila detalje oporavka nakon nesreće koju je Vlade Divac doživeo.

- Danas sam na tajnom zadatku da ubedim muža da posle bolnice ide pravo u Igalo jer kad bi došao kući uništio bi se jer je sve nisko i kreveti i kauč, pogotovo za njegovu visinu, podovi su klizavi... Kao što svako zanimanje ima neku svoju crtu, tako sportisti imaju tu tvrdoglavost, kada prelaze granice - rekla je ona i dodala:

- On kada je imao temperaturu svaku utakmicu je igrao i to je baš karakteristika, sportisti ne bi mogli ni da uspeju da nemaju tu osobinu. Ali, u ovom životu, ja znam neke koji su zbog toga platili glavom. Stalno nam govore kako treba da pređemo svoju granicu i izađemo iz zone komfora, da osetimo kako je sa druge strane da se ne plašimo. Međutim, ljudi koji imaju velike granice, njihovo iskušenje je da se vrate i sebi i da uspore. I jedno i drugi je teško zato što i jedno i drugo stvara izlaženje iz zone komfora. Razmisliti šta je ono čega se plašite, a šta treba da smanjite i da ne idete na tu stranu jer nije dobro za vas. To mi je baš interesantna tema, pa delim sa vama.

