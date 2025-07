- Kako da ne. Mislim, nikad se ja nisam obeznanila na nastupu. Ali za mene je malo više četiri čaše. Ja sam tu već cuga. To jednostavno ne treba da se dešava. Ovo je sad ujedno savet mladim kolegama. Ne pevate bolje kad pijete alkohol, znači to ko god kaže ja ne mogu da pevam dok se ne napijem, to su gluposti, niko ne peva bolje pod alkoholom, o narkoticima neću da pričam, s tim nisam imala dodira. Samo ti da neko lažno samopouzdanje, ali u suštini ne treba piti alkohol - rekla je Barbara u podkastu "5cast" na telegraf.rs.

- Presekla sam kada je taj prvi snimak izašao i kada sam videla i čula kako to zvuči. Ja sam u tom trenutku, dok sam pevala mislila da je to dobro. Na te moje prepaljene slušalice i na to sve što se dešavalo mislila sam da je to top i onda kad vidiš sutradan...E tada sam rekla "okej stani". Nakon toga sam prestala da pijem i krenula sam da snimam svoje svirke na diktafon. Bukvalno sam testirala, radila sam jednu bez alkohola, pa jednu, popijem jednu čašu, pa onda nekad popijem dve čaše, samo da vidim kako pevam u kom stanju. Bukvalno, savršeno tačno pevam samo kada sam trezna. Jedna čaša već može da ti upropasti sve, bukvalno - priznala je pevačica, a onda i otkrila zbog čega još uvek nije snimila duet s drugaricom Teom Tairović.