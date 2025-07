- Viđamo Zoranu samo kada odlazi i dolazi s nastupa. Živi ovde već nekoliko godina, međutim, za sve to vreme nismo se upoznali jer ne zna ni "ćao" da kaže. Uvek prođe podignute glave i sve gleda sa visine. Nosom para oblake. Baš se vidi da ju je slava ponela - priča Zoranina momšinica.

- Zoranica svraća skoro svaki dan, ljubazno se javi, ali drži distancu. Poznajem i njenu maćehu. Dugo sam mislila da joj je to majka, tek sam nedavno saznala da je to žena njenog oca. Čula sam da su napadnute, ali ništa nisam pitala. Ipak, to je privatna stvar. Vidi se da su pod stresom, nije prijatno kada doživiš tako nešto. Zato se malo i pritajila, samo protrči kroz radnju i odmah beži nazad u stan - rekla je Maja.