"Mislim da kao žene razumemo jedna drugu. Ako smo imale neka neslaganja, oko principa, bilo je zbog toga što je za glumca važno da je načitan, pametan, da ima znanje, dok pevač to ne mora", rekla je Aida.

Podsetimo, glumica Aida Bukva, polusestra Anabele Atijas, izjavila je da je nekadašnja članica dua "Funky G", kao i Lepa Brena, bila primorana da primi pravoslavlje. Kako je Bukva istakla, "to tako u Srbiji mora", a ove njene sramotne tvrdnje naišle su na podeljene reakcije.

- Dokle će više ljudi da čačkaju te tako bolne stvari. Ko još pita za tako nešto?! Iskreno sam iznenađena tim Lakinim pitanjem. Poznaje me odmalena i zna ko sam i šta sam. On zna da sam iz mešovitog braka i kako može dete čiji su roditelji dve različite vere da promeni veru? Ništa nisam morala! Moja majka je Srpkinja, a u Srbiju sam došla sa 16 godina. Sve što sam zaradila, zaradila sam ovde. Ne želim da se pravdam, iz mešovitog sam braka i mene moji roditelji nikada nisu svojatali. Razočarana sam što se ova tema potegla. Pretužno je što se još uvek bavimo time - rekla je pevačica, pa se potom nadovezala na polusestru

- Ne znam šta je ona pokušala. Ona se toliko loše osećala posle te emisije... Nije se snašla, a i sama mi je to rekla. On je nju pokušavao da isprovocira, čak se i nasmejao kada se moja muzika pomenula. Žao mi je što se nije ostvario kao otac i što me nije pomenuo kao majku i baku dve unučice, ženom koja je i te kako ostvarena - zaključuje Anabela Atijas tada za Informer.