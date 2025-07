- Imala sam dosta vremena da se posvetim normalnim ljudskim aktivnostima. Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim upoznati normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Bilo je teško krenuti od nule. Želela sam da se družim sa prijateljima, da idem na more… Svega toga sam se odrekla kada sam se posvetila muzici. Kada sam odlučila da se povučem pitala sam svoje srce, jer to je jedini pravi osećaj, a ja uvek pratim svoje srce… Rodila sam svog sina, a da se nisam povukla, možda ga ne bih rodila - rekla je i nastavila:

- Moj sin ne želi da bude deo medija. Predivno je dete, voli da kuva. Želi da bude šef. Presrećna sam što se neće baviti muzikom. Kod mene su svi muzičari u porodici, a on je prekinuo taj niz. On kuva, lovi ribe…

- To je bila odluka mog supruga i mene. Osetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim da grlim drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam da cepam drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu da preživim gde god hoćete. Sada mogu da spavam na travi i vili sa pet zvezdica podjednako isto. Želela sam da vidim kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me videli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide da li sam to ja. Kada bi me videli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni - rekla je Ivana, koja je boravila pre izvesnog vremena u Beogradu kao gošća na koncertu Dina Merlina.