- Mi smo imali sreću da idemo s njim na turenju. Kako mi je bilo s njim. Pa tako da mu baciš kosku, on ti već skinuo sat. Umeo je to vrlo neprimetno da uradi. I ja sam se tad bio uspalio što sam imao hitove i što smo bili tako popularni. I isto je ko i sad. Ko ima Rolexa taj je faca, isto sve kao i sad. Koliko imaš toliko si bitan. E, tad je samo bila priča da li je s papirima ili je ukraden. (smeh) Moj Rolex je bio s papirima, a njegov je bio neki s dijamantima ali ono... Razumeš me. E, meni je tad Džej skinuo taj sat s ruke i otišao na binu. Izašao i kaže publici " Jel volite vi Ivana Gavrilovića?" i oni svi viču da me vole. I on kaže kao ma šta ima da me vole kad nisam baš mnogo pametan. Oni viču "Nee" i on diže sat ispred publike i kaže im "Sad on traži ovo, a mi ćemo da se smejemo sad 15 minuta zbog toga" - govorio je Gavrilović pa nastavio