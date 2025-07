Suzana Jovanović - 10!

Udovica pokojnog estadnog maga Saše Popovića apsolutno je bila bez konkurencije i ostavila je sve prisutne bez daha na oba finala. Za prvo veče ona je izabrala crnu dugačku toaletu sa plaštom i zanimljivim ukrasima, što je predstavljalo njeno prvo TV gostovanje nakon suprugove smrti. Suzana se jako potrudila da zablista to veče, što je u potpunosti i postigla. Predivna frizura i šminka. Ipak, njena emotivna ispovest i suze bacile su sve u drugi plan, pa i ovo njeno fenomenalno modno izdanje.

Sledeće subote opet je raspametila sve prisutne svojom pojavom i elegancijom, ali ovoga puta u crvenom. Na radost i sreću! Identična haljina kao i prethodne subote, samo u drugoj boji, ali sa potpuno drugačijom porukom od one crne. Divna punđa i mejkap. Pevačica je postavila domaći zadatak svima, a posebno ženskim članicama žirija. Bravo!

Svetlana Ceca Ražnatović - 2!

I dok smo Cecu pohvalili za stajling koji je odabrala za svadbu veka kod Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, ovog puta to neće biti slučaj. Ražnatovićeva je sigurno kasnila na finale jer je sutradan rano ujutru krenula na letovanje pa je zaboravila da se pogleda u ogledalo u vili u Ljutice Bogdana. Zanimljive šljokičave pantalone brenda "misoni" od 1.300 evra, ali u kombinaciji sa ovom lanenom košuljom - jezivo! Nigde veze sa vezom. Pre bismo mogli da zamislimo neku od onih žena statista u publici u ovom izdanju nego ovako veliku zvezdu. Opšti utisak je nepoštovanje događaja i totalna nezainteresovanost. Plus na sve to ove bele patike i glica tašnica, koju je mogla komotno da zaboravi kod kuće. Ovo Cecino modno izdanje prepisaćemo umoru i pripremama za letovanje, drugog objašnjenja nema.