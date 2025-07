- U svojoj glavi sam već to otutnjala, prošla i preživela. Raznežili su me neki ljudi zaposleni u "Grandu", nešto su se tamo rasplakali i svašta nešto. Poljuljali su mi emocije. Trenutak kada sam izašla iz one rupe, pre deset godina tačno, i majica koju sam nosila - "Popović, ko?"... Sigurno je da je ova prethodna decenija ostavila ozbiljan i veliki trag u mom srcu. Bilo je neverovatno zadovoljstvo provesti vreme u društvu Saleta Popovića, uz koga sam imala mogućnost da naučim toliko toga o ovom poslu. Bez obzira na to što on sad nije s nama, želim da verujem da on sve ovo čuje i vidi i zato ti hvala što si bio dovoljno hrabar i lud da pozoveš ovakvu personu u žiri. Hvala i svima ostalima s kojima sam radila i želim im puno sreće u narednim sezonama. Kolegama iz žirija ću verovatno nedostajati. Želim im da budu duhoviti, da imaju dobre kandidate i rejtinge. Glasala sam kako osećam bez ikakvih zadnjih namera. Sve ima svoj kraj, pa je i ova epizoda završena, a to je novi početak - rekla je Šerifovićeva u vlogu.