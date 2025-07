Odnos Goce Tržan i njenog bivšeg supruga Ivana Marinkovića i dan danas intrigira javnost, a on je više puta u rijalitiju iznosio detalje iz njihovog odnosa.

On se jednom prilikom prisetio početka veze, te je priznao da o njihovoj ljubavi nije mogao ni da sanja.

- Goca je naglo počela da izlazi sa "drugaricom" i to najčešće kasno uveče. Nekad mi je govorila da ide na piće, nekad u bioskop, ali nešto mi je govorilo da laže. Odmah sam pomislio da ima nekoga i da me vara, a generalno sam vrlo intuitivan i nikad me sedmo čulo nije prevarilo.