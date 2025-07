- Pitali su me: ''Da li si normalan'', ne mogu da veruju s kakvim likom sam se potukao i to je to. Nisam trebao tako da odreagujem, ali imao sam dve hiljade poruka koje glase: ''Bravo, neka si ga pretukao''. Ja sam više sebe branio nego što sam se tukao s njim. Izbegavaćemo te situacije i nadam se da s takvom osobom više neću biti u studiju. On je dečko iz malog mesta i ne zna da se ponaša - rekao je Peca.