- Završila sam prvu godinu fakulteta lako, druga već teška, treća katastrofa. Nosila sam knjige u Australiju, u Ameriku, ali džaba, ne možeš i da učiš i da nešto vidiš, ali sam odlučila da završim fakultet. Zvali su me i s tadašnje televizije ‘Beograd’ da dođem, kažu: ‘Dođi, imamo nešto za tebe!’. Na kraju odem, objašavali su oni meni šta je ‘Loto’, nisam ni znala šta je. Oni su mi rekli da samo treba da se nasmešim i pokažem broj, ali ja sam mislila da sam tada već popularna, da sam zvezda i htela sam nešto da pričam, međutim, nisu mogli da me ozvuče, jer je bubanj bio previše bučan. Ali su to već od naredne emisije sredili, a moja prva emisija je prošla nemo. Mislila sam da će to biti zezanje, ko će to da gleda, ali to je bila prava senzacija - govorila je i dodala: