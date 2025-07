- Godinama sam se aktivno bavila muzikom, bila na turnejama širom Evrope, a suprug je takođe bio u sportu i uvek smo bili razdvojeni po nekoliko dana. Dešavalo se da to nekada bude i ceo mesec. Onda je došao period kada smo nekoliko godina stalno bili zajedno, maksimalno posvećeni jedno drugom, i tako je bilo sve do leta 2016. godine. Tada je Perica počeo da sarađuje s jednom švajcarskom kompanijom koja štiti interese igrača i zbog posla je morao da ode u Sloveniju, u Krško. Tamo obavlja posao sportskog direktora, njegova dužnost je da stalno bude na pripremama, utakmicama i treninzima, ali se uvek nađe vremena kada može da dođe u Beograd ili ja odem kod njega na nekoliko dana. Najteže mi je kada i on i naša ćerka Ivana odu, a ja ostanem sama. Tih prvih nekoliko dana mi bude neobično jer ja ne mogu stalno da idem s njima, vrlo često imam zakazan nastup u Srbiji ili u regionu. Te dane provodim ovde u Beogradu, uglavnom se družim sa svojim prijateljicama i ugađam sebi - ispričala je pre nekoliko godina Sanja, a potom dodala da joj je taj način života postao rutina: