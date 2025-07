– Kad se vraćao sa zadatka, bila je ta zaseda. Ubijeni su i on i trojica kolega koji su bili sa njim u autu. Ukradena je sva oprema, sve što su snimili. Nikad se do dan danas zvanično nije otkrilo ko je to učinio – rekao je Amidžić, sa knedlom u grlu u emisiji "Iz profila" urednice i voditeljke Vesne Milanović.