- Nudili su mi 10.000 evra za seks. Jedni su mi pisali da bi prodali kravu da provedem noć sa njima. I dalje dobijam ponude na Instagramu, kao i fotografije muških polnih organa. Ja ne ulazim u komunikaciju sa takvim ljudima. Nikad u životu ne bih bila sa nekim za novac. Zaradila sam sve sama i niko ne može da me kupi - rekla je Stanija Dobrojević za medije.

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.