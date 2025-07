- Jako je čudno kako sam počeo da igram basket. Sa 13 godina sam počeo, a za manje od godinu dana sam ušao u Hemofarm. Trenirao sam od 8 -10 sati dnevno, toliko sam imaoo želju da uđem u Hemofarm, da je to bilo nezamislivo. Ljubav je bila toliko jaka, ta dečija ljubav, znao sam da budem u dva ujutru na košu. U Svilajncu sam prvi put počeo da treniram i naučio taj dvokorak, našao sam nešto kasnije broj telefona od trenera Hemofarma, zvao sam ga i rekao da želim da dođem na trening. Kada me je video na prvom treningu, nazvao me je pitbulom na terenu, to je ta volja i želja. Tada su u Hemofarmu bili Milutinov, Mitrović, Dangubić, Anđušić... Milutinov mi je bio cimer, u Vršcu smo bili zajedno u kući gde smo živeli. Jako korektan mladić, bili smo klinci tada...