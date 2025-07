Šaban Šaulić poginuo je u februaru pre šest godina u saobraćajnoj nesreći u u gradu Bilefeldu, kada se vraćao sa nastupa. On je iza sebe ostavio suprugu Gordanu Šaulić i troje dece: Sanelu, Ildu i Mihajla.

- Slike iz porodične arhive, do sada nikada viđene, uspomena su na vreme kada su jedno drugo prvi put odabrali. Ona je tada imala samo 17 godina a on 24 — a ove godine bi slavili 50 godina braka. Mnogi koji znaju njihovu priču, znaju da su se voleli, rastajali i ponovo nalazili. Na kraju, zauvek su ostali jedno drugom — do večnosti - stoji u opisu fotografija.