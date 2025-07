- Udarali su me, gurali, udarali su me stolicom, nabijali flašicu u vrat. Svašta se dešavalo. Nisu reagovali tada, ni direktori, ni psiholozi... Bar je tako u mom slučaju bilo. Danas te ljude srećem, te koji su me maltretirali... Ne kažem im ništa. Oni sami priđu, traže oproštaj, ali sad je kasno... Uvek sam bila na strani dece koja nemaju, sve sam delila čak i kada ja nemam... I zbog toga sam ispaštala. Ne mogu da shvatim da roditelji ne poznaju svoju decu - govorila je Zorana, a onda ispričala da je u lošim odnosima sa majkom.