"Sa trećim mužem sam bila 13 godina, to je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Čuvena je priča kako me je on prevario. Nisam ni znala, dok me nisu obavestili. Otvorio je kafić, a žena koja je radila tamo, spremala mi je i kuću i stalno mi je govorila da svratim nekad u lokal. Pošto nikako nisam odlazila, jer nisam htela da se mešam u njegov posao, na kraju mi je rekla da ima ljubavnicu. To je bila pevačica, nije bila nešto mnogo poznata, pevala je u onom "Đerdanu", pričala je Ruška.