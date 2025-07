- Naš dan počinje tako što on na primer šeta Mocu psa, kupi se sve šta treba. Onda nas dvoje čitamo vesti, novine. Komentarišemo, pijemo kafu na terasi i tih dva sata našeg smeha, organizacije dana pošto smo nas dvoje nažalost sami, nemamo dece. Organizacija našeg života, sa prijateljima, kumovima, decom naših prijatelja, pošto obožavamo decu svih naših prijatelja i kumova. Naš dan kreće nede oko dvanaest, on sa svojim, ja sa svojim obavezama. Onda se uveče ako nema snimanja ili njegovog puta ponovo okupljamo. Naši prijatelji su navikli da na njihovim proslavama često nismo zajedno, ako je vikend onda je on na putu po belom svetu sa svojim pevačima - ispričala je Vesna.

-On je jako duhovit, stalno me zeza ima uvek komentare na moj račun. On je jedan od retkih koji nema društvene mreže i ne želi da ih ima. Obično postavim slike sa njim kada je neka važna godišnjica, rođendan, ali on ne voli da postavljam slike. Došlo je takvo vreme da ako postaviš sliku na mreže, to znači da ga voliš ili da imaš neki problem u braku. Ili, moja burma je od belo-žutog zlata i kada nosim neki nakit koji mi se ne uklapa, skinem je, a onda svi pitaju ‘Gde ti je burma?’ A mi smo zajedno 32 godine – zaključila je voditeljka.ž