- Bila sam jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je, kao i 99 posto momaka, bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pevala svadbu... Al' dobro, vreme leči sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me je baš povredio - ispričala je Vanja Mijatović ranije.