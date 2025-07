- To je bilo zaista strašno i sama pomisao na to, evo i dan danas me čini jako anksioznom, neugodno se osećam. Daj Bože da se nikada više ne ponove takve situacije. Daj Bože da u našoj profesiji ne postoje više takve podele i da se nikada ne desi neko zlo zbog toga što je neko i nekada nešto ranije i drugačije razmišljao. Nažalost, to se desilo kako se desilo. Ja sam u tom trenutku čekala drugu bebu. Nažalost, izgubila sam tu bebu. Posle toga sam imala tešku operaciju. Zaista sam jedva ostala živa u tom bombardovanju. Dva puta su se borili za moj život. Preživela sam. Oporavak je trajao dugo. I ono što mogu da Vam kažem, a da se ne rasplačem, a to je da, ovako i dan danas sebe vidim pod sirenama, kako vodim Saru za ruku, kako znam da mi nije ostalo puno vremena, ali samo pod tim bombama želim da smestim negde - pričala je ona.