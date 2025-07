Slušaj vest

Sanja Marinković (51) gazi šestu deceniju, a svoje zategnuto telo često pokazuje na mrežama. Voditeljka trenutno uživa na odmoru, a na Instagramu je objavila snimak pre nego što je krenula na plažu. Sanja se snimila u kupaćem kostim koji do sada još niko nije nosio.

Foto: Preent Screen

"Kako ćeš tako da pocrniš?", "prelepo ti stoji", "prezgodna".

O bivšem mužu

- Kao i svako ko se razvede, imaš toplo-hladne odnose. Menja se to, bez obzira što u nekim situacijama nije ispao ni dobar čovek, ni dobar bivši muž, pa ni dobar otac. Pre mesec dana sam mu, pred kraj školske godine, poslala poruku: Hajde da budemo drugari. To me je savetovao rođeni brat. Zbog deteta sam spremna da pređem preko svega. I sad je stvarno tu. Dođe, kupi neke ručkove, zajedno jedemo i pričamo o svemu. Sad smo stvarno drugari, pa koliko potraje - rekla je Sanja Marinković.

1/5 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printscreen

O razvodima Sanja Marinković govorila je i na temu preljuba, a kako kaže, zalaže se za oštrije kažnjavanje preljubnika.

- Mnoge brakove sam sačuvala samo zato što sam bila dovoljno mudra da odmah kažem ne hvala, ili hvala na komplimentu i da više ne odgovorim ni na jednu poruku. Tako da ja stvarno mislim da niko ne može da garantuje ni za sebe ni za druge šta bi mu se u životu dogodilo. Ja mislim samo da je najpoštenije da kad se zaljubiš ostaviš. To rade stranci - rekla je Sanja.

Sanja smatra da bi kazne za preljubu kod nas trebalo da budu mnogo veće.

- U Engleskoj ako napravi preljubu pa se razvodi, za to debelo treba da plati i muškarac, ali i žena. To su strašne brakorazvodne parnice. E taj zakon da se donese i ovde, a volela bih da se donese i zakon da kad se žena razvodi, a muškarac je prevario sa nekom digitalnom ljubavnicom da se i za to snose posledice. A ne žena spava, a on tamo ispred kompjutera o*****e, to je za mene ozbiljna prevara, sa nekom virtuelnom tamo koja je ili digitalna ili stvarna - zaključila je voditeljka.

Kurir.rs/Blic

Sanja Marinković

Sanja Marinković Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial

