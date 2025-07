Pesmu "Letnje telo spremno" napisale su same, svaka svoju deonicu! Za muziku su takođe same zaslužne, a nema sumnje da će ovaj duet biti pravi letnji hit, koji preti da nadmaši onaj od pre jedne decenije.

Ko je ovaj lik što me gleda?

Šta da pričam s njim, to je deda?

Jel me zezaš? Šta?!

Ne kapiram šta kaže, pravim se da znam, ja sam navikla da lažem!

Previše smo hot, nama pravila ne važe

Vi lažete na gram, ja mažem tetovaže

Ja statiram na plaži...

Hoću da se fotkam i napijam na plaži!

Previše sam hot sa drugaricom na plaži,

Nije kraljičina plaža, al je kraljica na plaži!