Kakav je to spoj

- Dragan je nakon finala "Zvezda Granda" odlučio da se prebaci u "Pinkove zvezde". Jednostavno smatra da će mu nova energija kolega koji će sedeti s njim u stolici i odlučivati o sudbini kandidata prijati. Još ne znam šta je osim ovoga presudilo da on više ne bude deo "Zvezda Granda", ali u međuvremenu će se i to saznati. Zamislite spoj Desingerice i Bosanca, biće urnebesno - rekao nam je izvor.

Mi smo pokušali da kontaktiramo sa Stojkovićem putem Vajbera. On je našu poruku pročitao, ali na nju nije odgovorio.