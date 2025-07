"Naravno da ga nisam uopšte doživjela jer me svaki put neko dođe pozdraviti, nego je neverovatno dobro mirisao. Nisam znala ko me došao pozdraviti i pitam na recepciji ko je gospodin koji me pozdravio, kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovek dobro miriše", pričala je.

"Poslao je bocu vina pa smo tada već i popili kafu, ali u društvu, nikad sami. Tek treće godine ja sam bila slobodna, on je bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osetili tu neku hemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on shvatio da sam ja ok kad mi se počeo udvarati. I, bogami, on se primio i nije više pustio. Uzela sam direktora. Hotel ću očigledno izgraditi sama jednog dana".