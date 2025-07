Susret sa Slađom

– Kada se upišeš ti si poslednji red, učiš, ako si bolji ideš napred. Svi su oni otišli na neki Mesam, a Baki je ostao da predaje kad je mene video kako igram, bila sam mu lepa i atraktivna i iz poslednjeg reda me prebacio u prvi red. Mislila sam kada me Đogani bude video vratiće me nazad, jer on je stvarno bio strah i trepet i dan-danas je. Kada se vratio Baki mu je to saopštio, e sad Đole je to trebao da odobri, strašni sud. Sledeći trening je Slađa je prolazila i videla me i rekla: „Ti,taj pokret, da ti, tako treba“. To je bio neki strit dens, tad su učili,a ja sam imala predznanje tog baleta, ona je mene pohvalila– prisetila se svojih prvih uspeha pevačica.