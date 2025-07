- Verujem da je došlo vreme za osveženje u žiriju "Zvezda Granda". Publika voli da vidi nešto novo, a i žiri se, čini mi se, pomalo umorio. Ako je tačno da će Desingerica biti deo "Pinkovih zvezda", to me iskreno raduje. On je zanimljiv, duhovit i pravi šoumen, a danas je to možda i važnije od samog pevanja. Šou-biznis nije samo pevačko takmičenje, to je i energija, harizma i priča koja puni naslovne strane - dodala je Tamara.