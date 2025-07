Legendarni muzičar Zdravko Čolić svojevremeno je sarađivao sa nekadašnjim mendžerom "Zabranjenog pušenja", Draganom Kikijem Zurovcem, a on je sada otkrio nepoznate detalje o pevaču.

- Moje najveće razočarenje je Zdravko Čolić, on nikad nije zaradio nijedan jedini dinar. Nije imao i to je ružno reći, ali ja evo sad govorim... Pokušao je da radi neke koncerte i onda je nešto Bregović rekao: "Hajde ti pokušaj". Međutim, to je sve propalo... - istakao je Kiki.