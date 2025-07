- Zapitao sam se hoću li da se bavim glumom ili ovim? Glumu sam voleo dovoljno da sam bio spreman da istrpim šta treba. I, nije bilo lako, uopšte. Dugo i teško sam se skidao, na suvo, bez ikakvih lekova. Namučio sam se, ležao sam kod moje jadne majke Grozde, ona mi je donosila supice i presvlaku. Kad sam sve završio, otišao sam kod prijateljice doktorke da mi izvadi krv i kaže koliko sam oštećen. Rekla mi je da sam imao mnogo sreće, sve mi je bilo u redu. Upozorila me je da se više nikada ne skidam na suvo, jer mogu svi organi da popucaju - rekao je glumac u svojoj ispovesti za "Hype2.

Pojavila se vest da se predozirao

- Ma ne, kolabirao sam samo od vrućine, ništa, sve je u redu. Dobro se osećam, sve je u redu. Još sam debeo i to je to. Kući sam pušten. Kolaps je bio pošto imam višak kilograma. Pozdravljam vas, sve najbolje - rekao je on za "Telegraf".