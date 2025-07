- Naš brak je bio umetnički, to znači da se nismo mnogo viđali. Ti se venčaš, i onda neko mora da zarađuje pare, a to obično padne na muškarca. Onda ti ideš da radiš, ona ostaje sama, nema ko da joj pomogne. Radio sam kao konj do večeri, jer sam želeo da nam obezbedim neki standard - rekao je Bane i progovorio o borbi sa opijatima.