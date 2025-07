- Mi smo izlazili non stop. Ja ako sam izlazila tri puta i on je sa mnom. On je imao simpatije prema meni, bio je zaljubljen u mene, ali mi je bilo glupo da kažem jer je oženjen. Ja nisam volela u to vreme toliko mlađe i tek sam bila raskinula vezu od tri godine. Ovaj poljubac na blic...Na foru me je poljubio. Nikad nisam bila sa njim u vezi, nikad se nije ponovilo i nastavili smo da se družimo. Čestitala sam mu rođenje deteta i posle toga se nismo čuli - rekla je Ena Čolić u "Eliti 8", o Marku Trajkoviću, sinu Radiše Trajkovića Đanija.

- Mene ovo ne zanima više, ne zanima me. Uzmite mi novac, idem da spavam, moja majka neće da me gleda dok sam tužan - rekao je Peja i napustio emisiju.

Zlata otkrila da li ju je sin razočarao

- Gledam ga i stalno sam u nekom grču bila. Kako vreme odmiče, tako i ja popuštam, kao i svaki roditelj. Gledam ga kako je telesno oslabio, na to je moj fokus bačen. Ja znam šta on misli svaki put kada ga ugledam. Međutim, on je u rijalitiju, to je psihološka igra, zna on sve. Isto tako, svaki učesnik ikada je rekao da je poslednjih mesec dana period koji je najteži. Svi su nervozni, to je evidentno.