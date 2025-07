Iako su mu mnogi predviđali veliki uspeh, on je ipak odlučio da se povuče i posveti porodici. U medijima je koliko-toliko prisutan, a od "Ona, ona" koju je izdao 2012. godine i ima 23 miliona pregleda na platformi Youtube već duže vreme nema hit, ali to ne znači da ne zarađuje od pevanja.

Njegov kolega Milan Dinčić Dinča 2008. je učestvovao u pomenutom takmičenju, gde je završio kao trećeplasirani. On se proslavio hitom "Ti si žena za sva vremena", koji je izdao 2012. godine, a do danas ova numera ima 18 miliona pregleda. Za Dinču očigledno nema zime, bar kada su pare u pitanju, a pevač se pre jedno deset godina takođe javno pohvalio "krunom" od bakšiša koji su mu gosti napravili na slavlju u Kučevu, gde je nastupao sa koleginicom,Andreanom Čekić. Krunom su uglavnom dominirale novčanice od hiljadu dinara i ponekom od pet.

- Nije zahvalno da ja govorim o tome, ali pre svega verovatno me zovu zbog moje emocije i energije koju prenosim na druge dok pevam. Ja sam mnogima pokušavao to da objasnim, ali to je zapravo nešto neobjašnjivo, to je momenat. Kada uzmem mikrofon ja se transformišem i više nisam onaj Dragi koji je bio pre toga, jedan normalan momak nego postajem jedna nenormalna muzička opsesija, mašina koja proizvodi emociju - rekao je pevač jednom prilikom za medije.