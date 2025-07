- Ovim putem vas obaveštavamo da smo doneli odluku da otkažemo koncert Jelene Karleuše. Kao organizatori događaja koji promoviše zajedništvo, poštovanje i ljudsko dostojanstvo, strogo osuđujemo svaki oblik govora mržnje, uvreda i netrpeljivosti - bez obzira dolaze li sa bine, iz medija ili sa društvenih mreža. Jasno porčujemo: na našem događaju nema mesta za one koji svojim rečima vređaju, ponižavaju i dele ljude, a posebno ne za one koji to čine bez imalo žaljenja ili javnog izvinjenja. Nastup Jelene Karleuše otkazan je upravo zbog njenog javnog ponašanja i izjava na platformi Iks (bivši Twitter), koje smatramo neprihvatljivim i duboko uvredljivim. Niti je uputila izvinjenje, niti je pokazala kajanje - a na to ne možemo i nećemo zažmuriti. Hvala svima koji stoje uz vrednosti koje branimo - stajalo je u saopštenju kluba.