- Imam svoje razloge koji su me odvukli u jednu krajnost. Još od veze sa Milanom navukla sam veliki strah od novinara i fotoreportera da će me sačekati i postaviti neko pitanje koje će me totalno izbaciti iz takta. Zato obično i dolazim u poslednjem trenutku ili malo zakasnim kako bih to izbegla. U suštini ne kasnim jedino na avion, za sve drugo kasnim – rekla je Rada.