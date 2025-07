- To je individualna stvar, neke devojke nemaju samopouzdanje i vole sve to. Ja sam patrijarhalno vaspitana, to me nikada nije interesovalo, a nudili su mi svašta. Sećam se kad sam gostovala u diskoteci u Švajcarskoj. Normalno je da se svi zaljube u pevačicu i sve vam nude. Zbog mene dođe i iznese mi nakita koliko hoću, ja to nikada nisam primila, dok oko mene svi prime. Devojke padaju na to, ali ja znam da je neko zaplakao zbog toga i nikada nisam nešto uzela što nisam zaradila -otkrila je Branka u emisiji Magazin In.