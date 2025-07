- Kad pričamo o mom učešću u rijalitiju, ja kao da imam neku rupu. Svi mi grešimo, ja sam javno pričala o svojim greškama u životu, išla sam iskreno i to me je najviše koštalo. Ove što glume da su dame, one su go k***c! Meni ne treba da glumim, a svako može da me prihvati ovakvu kakva jesam ako želi, a ako hoće one fine, neka ih traži po manastirima i crkva. Neke događaje iz moje prošlosti više ne želim da stoje uz moje ime. Od prošlosti nemamo ništa, povezivali su me sa svim i svačim, ali to me više ne tangira i to je sve iza mene. Moja mama je uvek bila ponosna na mene.