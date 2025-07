- Ja vodim računa na koji ću da kažem ono što mislim, odnosno ono u šta sam sigurna, pogotovo ako to što imam da kažem nije lepo, tako je i sa decom. Neću reći dok me ne pita neko, ali kad me već pita, moraće da me sasluša. Nisam imala neprijatnosti zbog toga, imala sam ih možda ranije dok sam ja pričala kad god sam poželela, ali čovek vremenom shvati neke stvari.