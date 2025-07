– Čovek me pozvao, ali je nažalost to bio period kada je moj otac bio jako bolestan i tada je baš bilo prelomno. Morala sam da idem za Mrčajevce, a tog dana sam već dogovorila da ću doći kod Steve da čujem pesmu. Da bi se na kraju ispostavilo da je druga koleginica čula, snimila i to je lansiralo u nebo. To je pesma „Od istoka do zapada“, ako smem da kažem.