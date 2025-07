Slušaj vest

Ana Nikolić se u subotu uveče, posle nekoliko godina pauze, vratila se na Crnogorsko primorje, gde je održala nastup za pamćenje i oborila rekord posećenosti u Budvi.

Foto: Privatna Arhiva

Ana je na more došla iz Hrvatske, gde je takođe pevala, a od nje se nije odvajao njen partner Goran Ratković Rale.

Ipak, kako saznajemo, u bekstejdžu kluba umalo je došlo do incidenta između kompozitora i voditelja Boža Dobriše, a sve zbog Raletove ljubomore i intervjua koje je svojevremeno davao za Kurir, u kojem je crnogorski voditelj više puta spominjao u negativnom kontekstu njegovu vezu sa pevačicom.

Kako možete videti na ekskluzivnim fotografijama, sve se dešavalo dok je Božo intervjuisao Nikolićevu, a Ratkovićeva ljubomora je kulminirala kada je zbog voditeljevih provokacija prekinuo intervju i odveo Anu na binu.

Foto: Privatna Arhiva

- Nakon Božovog gostovanja u "Ami Dži šouu", gde je priznao da je zaljubljen u Anu i intervjua koji je dao za vas, gde je rekao da Rasta, ali ni Rale nisu pravi izbor za nju i da ide s goreg na gore i da će i on doći na red, svi su jedva čekali da dođe do ovog susreta. I on se napokon desio, i to u Budvi. Naravno, susret nije mogao da prođe bez haosa. Kada su se Ana i Božo sreli posle nekoliko godina, srdačno su se pozdravili i izljubili. Raletu je pao mrak na oči, pa nije hteo da se pozdravi s voditeljem. Ana je pristala da Boži da izjavu u bekstejdžu, a on je sve vreme sedeo preko puta njih i pio piće vidno nervozan - priča naš izvor sa lica mesta, pa nastavlja:

- Božo je tokom intervjua konstantno provocirao Anu, dok je Rale sve to nervozno slušao i ponekad nešto dobacivao. Neka od pitanja su bila da ljudi pričaju da ju je Rale upropastio, ali i da je njena majka pre nekoliko godina izjavila: "Pa, Ana draga, moraju li ti sve najveće ljubavi biti iz Crne Gore od tolike planete?", kao i da li će i on konačno doći na red. Ana mu je odgovorila da nju niko ne može da upropasti ako ona to sama ne dozvoli i da je njena majka bila u pravu i da su Crnogorci stvarno najbolji frajeri. Najveći šok je nastao kad je pitala Božu zašto nije došao sa prstenom da je zaprosi. Rale je, nakon što je to čuo, poludeo. Ustao je, sav se zacrveneo i prekinuo intervju. Kad je krenuo ka Božu, svi smo mislili da će ga udariti, ali se to, srećom, nije dogodilo. Nešto je promrmljao i rekao da je razgovor završen. Uzeo je šokiranu Anu za ruku i odmah su krenuli ka bini. Znam da je na kraju nastupa opet prišao Božu i pitao ga šta ima protiv njega i što ga stalno pominje, i da će sledeći put da ga prebije jer mu se meša u vezu. Baš ljubomoran čovek, ali se, srećom, sve završilo kako treba - zaključuje naš izvor iz Budve.

Kontaktirali smo s Božom, koji nam je poručio:

Foto: Privatna Arhiva

- Ne bih kvario tu lepu noć koju sam proveo u Budvi sa svojim društvom. Bilo je što je bilo, sve znate. Mnogo mi je drago što je Ana opravdala epitet kraljice i oborila sve rekorde. Nek se Rale ljuti koliko hoće, ali i dalje smatram da sam ja za nju - rekao nam je Dobriša.

Podsetimo, voditelj je u intervjuima za Kurir istakao da je Ana u zabludi i da ona ne voli Raleta, već da je s njim iz koristi.

- Nema tu ljubavi. Moja poslednja poruka njoj jeste da je i dalje čekam u Crnoj Gori, ali kako i sama kaže u svojoj pesmi: "Samo srećna mi ti ne dolazi!" Svi me pitaju hoće li se vratiti ovde da peva? Da hoće, ona bi sad mogla da ima 10 nastupa ovde. Ona je bila kraljica klubova na moru. Godinama je sve punila, nije joj bilo premca. Haos je pravila, treba da se mane dede Raleta i da ode dole da traži mlađe momke. Znači, svi je žele, ne znam šta joj je. Baš je poželjna. Anu je koštalo u životu samo pogrešan izbor partnera. Mučena Ana. Mislim da Rale stvarno nije za nju. Znaš šta mi kažu pevači? Da Anu niko neće i da je ona samo našla utočište kod Raleta i da ga koristi, a da će posle da ga šutne - rekao nam je on tada, pa dodao:

- Ana može da se vrati na scenu tek kad se otarasi Raleta. Kako ja nezvanično saznajem, priča sa Raletom je marketinški trik i ona ima prezgodnog mladog momka iz Australije, naš čovek. On će i finansijski i emotivno da je vrati u život. Ana Raleta nikad nije volela, s njim je bila samo zbog pesama. Istina je da ga je ona uhvatila sa Oljom Bajrami, to je njegov nivo. Rale koristi Anu da bi se o njemu pisalo i da bi pevači uzimali pesme od njega. Kad bi on gostovao u "Ami Dži šouu" da nema vezu sa Anom? - zapitao se tad Dobriša, što mu Ratković očigledno nije zaboravio.

Foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs

