- Ja ne smatram da vreme leči sve rane, tata mi je oslonac i podrška, nikada me nije sputavao. To što mi se dogodilo... Naravno da mi svaki dan nedostaje, znam da je bio tu uvek za mene, ja sam jedinica. Imala sam sve što jedna devojka može poželeti, ja sam sve to sama krojila od osnovne škole. Ja se nisam oporavila, on je bio moj najveći oslonac. Bio je srčani bolesnik i imao je dva ugražena stenta, izdahnuo mi je na rukama. Na njega sam povukla da sam ranjiva, ali nisam lomljiva. Pošto sa imala poteškoće, to mi je bi šok na šok. Imao je kontrole i držao se terapije, jako me to ojačalo kao ženu da moja psiha funkcioniše -započela je Ava.