- U poslednje vreme pogotovo od kad je Uroš potpisao za Zvezdu i otišao na Olimpijske igre proživljavam jako čudan oblik bulinga, što mi uopšte nije jasno zašto. Ja furam svoju priču i kontent i delim neke naše lepe trenutke i momente,ali to je nešto što bi generalno delila na društvenim mrežama. Nije on sad došao u moj život pa ja sad odjednom snimam „Get ready with me“ ili nešto slično. Ne znam zašto je to tako, ali ja sam debelokožac što se tiče tih stvari, to sam naučila u Survajveru. Ako tamo neka Marica, smatra da sam ja needukovana glupača, ja na to ne mogu da utičem. Obrisali su mi twiter nalog pre godinu dana, meni i Bikoviću u isto vreme, iz nepoznatih razloga.