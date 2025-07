- Imao sam ponudu da radim kao s**s telefonski operater, iliti u p***o industriji... (smeh) Tokom fakulteta sam tražio paralelni izvor prihoda, želeo sam to. Radio sam u digitalnom marketingu, kod brata sam radio u firmi. Onda sam tražio posao kod Norvežana, prijavio sam se za jedan posao gde je u opisu pisalo da se radi od kuće - započeo je on.

- Na obuci počinjem da shvatam o čemu se radi, ali ostajem do kraja, jer mi je zanimljivo da čujem šta sve postoji, kako ljudi razmišljaju. To je platforma gde se dopisujete sa ljudima, s**s čet. Ljudi su mnogo više usamljeni, nego što se svodi sve na polne organe i tako to. Ljudi vam daju različite informacije, to je neverovatno. Ljudi vam daju broj kreditne kartice, fotografije sa detetom, govorili su nam da te stvari izbegavamo da ne bi završili u zatvoru. Na šta su ljudi sve spremni... Nisam imao posle toga slične ponude - rekao je Princ od Vranje u podkastu Sanje Ćulibrk.